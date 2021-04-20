Культурно-информационный центр появится в горном парке в Карелии

В горном парке создадут культурно-информационный центр, посвящённый истории Рускеальского мраморного месторождения.

Несмотря на массовый спрос на туристические услуги парка, комплекс должен оставаться не только объектом развлечения, но и территорией познания. К этому обязывает история этого места и его окрестностей, а также статус объекта культурного наследия. Именно поэтому особое внимание в «Рускеале» уделяется подготовке гидов, организации маршрутов, сотрудничеству с научными организациями. Об этом говорили руководители ООО «Колмас Карелия» с представителями Карельского научного центра РАН, Русского географического общества, компании «Музейные технологии» из Санкт-Петербурга и Информационного туристского центра республики, сообщается на сайте правительства региона.

«Развитие парка не останавливается. У нас много предложений по ряду долгосрочных комплексных исследований совместно с Карельским научным центром РАН. В ближайшие годы будут продолжены системные геологические, геофизические и геомеханические исследования различных участков мраморного месторождения. Наши партнёры из компании «Музейные технологии» ведут работы по созданию культурно-информационного центра парка, посвящённого истории Рускеальского мраморного месторождения», - сообщил Олег Бакум.

На встрече напомнили, что в 2020-м году парк посетили около 420 тысяч туристов. Повышенный интерес россиян к внутренним туристическим маршрутам может привести в парк ещё больше гостей, считают руководитель группы компаний «Колмас Карелия» Олег Бакум.

Ранее сообщалось, в майские праздники назначены дополнительные туристические поезда, которые свяжут Питер с Петрозаводском, Сортавалой и Рускеалой.