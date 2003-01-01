Культурное наследие под защитой: начинается ревитализация исторических цехов Александровского завода

ООО «Культурный исторический центр» начинает работы по ревитализации объекта культурного наследия «Цеха Александровского завода».

На данный момент архитектором совместно с командой экспертов по культурному наследию и инженерами разработана концепция будущего проекта, получено одобрение научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия при Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

С 1 ноября ООО «Культурный исторический центр» приступает к демонтажным работам в рамках противоаварийных мероприятий на объектах культурного наследия: «Здание литейно-прокатного цеха», «Здание кузнечно- прессового цеха» (в объеме «мебельного цеха»), входящих в состав ансамбля регионального значения «Цеха Александровского завода» по адресу ул. Чарльза Гаскойна, д. 6, д. 4 (пом. 1).

