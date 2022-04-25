Куница пришла за угощением к сотрудникам нацпарка Карелии (ФОТО)

Работники национального парка «Паанаярви» сфотографировали лесную куницу.

В паблике «Карелия, как женщина в красе…» выложили фото лесной гостьи, гуляюще по сугробам в нацпарке.

«Пушистая красавица Лесная куница пришла проверить, нет ли какого угощения на сугробе», — комментируют фото в паблике.

Автор снимков, сотрудник национального парка «Паанаярви» Татьяна Юнгина рассказала «Столице на Онего», что встретила куницу 24 февраля. Зверек пришел к кордону нацпарка, где Татьяна была на смене.

Ранее сообщалось, медведя, бродившего по территории предприятия в Карелии, поймали и вывезли в лес.