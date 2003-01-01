Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»

Историческое судно, построенное на территории промышленного технопарка в Кондопоге, будет ходить по Онежскому озеру.

«Верфь малого судостроения» (ИП Игорь Расчетин), располагающаяся с 2024 года на площадке технопарка «Онежский» в Кондопоге, на днях отправила заказчику купеческую ладью новгородского типа. Над историческим судном, названном в честь героя карело-финского эпоса «Калевала» Ахти, мастера работали около года.

- На верфи строились каяки, каноэ, норвежские лодки, а в этот раз заказчику была отгружена 10-тиметровая ладья. Она останется в Карелии и в следующую навигацию будет радовать горожан и гостей города походами по Онежскому озеру, - рассказали в технопарке.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев высоко оценил работу предпринимателя Игоря Расчетина и его верфи, специализирующейся на выпуске спортивных и прогулочных лодок.

- Такие малые предприятия нужно поддерживать. Они выполняют важную государственную задачу по импортозамещению. Резиденты промышленного технопарка в Кондопоге могут рассчитывать на субсидии на приобретение оборудования и применение льготной ставки по упрощенной системе налогообложения. Будем ждать новых интересных работ от наших мастеров-судостроителей, - сказал Игорь Зубарев.