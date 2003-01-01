Реклама на сайте
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Карелия заняла 21 место в рейтинге материального благополучия регионов России

16:20

В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

16:15

Историческую ладью «Ахти» спустили на воду в Петрозаводске

16:00

Свыше миллиона рублей начислил себе экс-глава Пудожского района в виде премий и надбавок

15:45

Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»

15:35

Судебные приставы Карелии оштрафовали банк за давление на пенсионерку

15:25

Фонд «Защитники Отечества» продолжает модернизировать жилье ветеранов СВО в Карелии

15:10

Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО

15:00

В Петербурге поймали сбежавшую птицу-носорога

14:50

Глава Карелии рассказал об итогах первого месяца действия новой программы расселения аварийного жилья

14:40

В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»

14:32

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы

14:25

Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

14:10

В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»

14:00

Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

13:50

Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым

13:40

Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка

13:30

Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури

13:20

Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России

13:10

Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

12:55

За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей

12:45

В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар

12:40

День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»

12:36

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

12:30

Олонецкий водитель сбежал с места ДТП

12:10

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

12:00

Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске

11:50

Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»

11:40

Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске

11:30

В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками

11:15

Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии

11:00

Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»

10:40

18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске

10:30

В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость

10:15

Жителей Сегежи и окрестностей ждут временные отключения электроэнергии

09:50

В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе

09:30

В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса

09:00

Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео

08:40

Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд

08:00

В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения

07:40

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

07:20

Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

07:00

Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю

06:40

Суд обязал врачей писать разборчиво

00:10

Названы 10 самых распространенных фраз мошенников

22:40

Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии

22:00

Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

20:30

Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска

18:50

Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе

18:00

Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник

17:00

Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных

15:50

Схема движения изменится в населенном районе Петрозаводска

14:50

«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей

13:30

Пропавшего мужчину ищут на западе Карелии

12:40

«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником

11:40

Рекордная магнитная буря завершилась

11:00

В Петрозаводске столкнулись два мотоцикла

10:20

Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии

09:30

В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

08:00

Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

00:10
Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»
Сегодня 15:35 Общество
Поделиться

Историческое судно, построенное на территории промышленного технопарка в Кондопоге, будет ходить по Онежскому озеру.

фото: Технопарк "Онежский"

«Верфь малого судостроения» (ИП Игорь Расчетин), располагающаяся с 2024 года на площадке технопарка «Онежский» в Кондопоге, на днях отправила заказчику купеческую ладью новгородского типа. Над историческим судном, названном в честь героя карело-финского эпоса «Калевала» Ахти, мастера работали около года.

- На верфи строились каяки, каноэ, норвежские лодки, а в этот раз заказчику была отгружена 10-тиметровая ладья. Она останется в Карелии и в следующую навигацию будет радовать горожан и гостей города походами по Онежскому озеру, - рассказали в технопарке.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев высоко оценил работу предпринимателя Игоря Расчетина и его верфи, специализирующейся на выпуске спортивных и прогулочных лодок.

- Такие малые предприятия нужно поддерживать. Они выполняют важную государственную задачу по импортозамещению. Резиденты промышленного технопарка в Кондопоге могут рассчитывать на субсидии на приобретение оборудования и применение льготной ставки по упрощенной системе налогообложения. Будем ждать новых интересных работ от наших мастеров-судостроителей, - сказал Игорь Зубарев.

Обсудить (0) в ленту
