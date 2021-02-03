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Антикварная мебель от мошенников за 26 тысяч рублей так и не дошла до жителя Петрозаводска

Новости. Общество
18:20, 04 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Мошенники обманули жителя карельской столицы на одном из интернет-сайтов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 50-летниий горожанин. Мужчина рассказал полицейским, как его обманули при покупке товара в интернете.

В середине января он нашел объявление о продаже красивой антикварной тумбы на одной из интернет-площадок. Связавшись с продавцом и обговорив условия сделки, петрозаводчанин перевел ему 26,5 тыс. рублей и стал ждать посылку с товаром. Однако так ничего и не получил.

Сотрудники уголовного розыска установили, что номер банковской карты продавца фальшивый. На самом деле это номер счета в электронной платежной системе. А продавец, который якобы находился в каком-то из регионов, пользовался номером телефона, зарегистрированным в Москве.

В настоящее время по факту хищения денег полиция проводит проверку.

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