Антикварная мебель от мошенников за 26 тысяч рублей так и не дошла до жителя Петрозаводска

Мошенники обманули жителя карельской столицы на одном из интернет-сайтов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 50-летниий горожанин. Мужчина рассказал полицейским, как его обманули при покупке товара в интернете.

В середине января он нашел объявление о продаже красивой антикварной тумбы на одной из интернет-площадок. Связавшись с продавцом и обговорив условия сделки, петрозаводчанин перевел ему 26,5 тыс. рублей и стал ждать посылку с товаром. Однако так ничего и не получил.

Сотрудники уголовного розыска установили, что номер банковской карты продавца фальшивый. На самом деле это номер счета в электронной платежной системе. А продавец, который якобы находился в каком-то из регионов, пользовался номером телефона, зарегистрированным в Москве.

В настоящее время по факту хищения денег полиция проводит проверку.