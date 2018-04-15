Кураторы от правительства Карелии проверят состояние дорог в районах после зимы

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил кураторам проверить дороги в районах республики, сообщает пресс-служба правительства РК.

"По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова кураторы муниципальных образований от правительства республики совершают рабочие поездки в районы. Основная цель посещения – проверить, как осуществляется уборка территорий в муниципалитетах, оценить состояние местных дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, кураторами являются:

В Петрозаводске – заместитель главы по внутренней политике Владимир Любарский;

В Костомукше - министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин;

В Беломорском районе — министр социальной защиты Ольга Соколова;

В Калевальском районе — министр культуры Алексей Лесонен;

В Кемском районе — министр образования Александр Морозов;

В Кондопожском районе — первый заместитель главы Александр Чепик;

В Лахденпохском районе — заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов;

В Лоухском районе — министр финансов Елена Антошина;

В Медвежьегорском районе — министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов;

В Муезерском районе — министр здравоохранения Марина Швец;

В Олонецком районе — министр национальной и региональной политики Сергей Киселев;

В Питкярантском районе — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков;

В Прионежском районе — заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник;

В Пряжинском районе — министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Олег Ермолаев;

В Пудожском районе — министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин;

В Сегежском районе — заместитель премьер-министра по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина;

В Сортавальском районе — министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов.

В Суоярвском районе — министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов.