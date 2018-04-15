Кураторы от правительства Карелии проверят состояние дорог в районах после зимы
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил кураторам проверить дороги в районах республики, сообщает пресс-служба правительства РК.
"По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова кураторы муниципальных образований от правительства республики совершают рабочие поездки в районы. Основная цель посещения – проверить, как осуществляется уборка территорий в муниципалитетах, оценить состояние местных дорог", - говорится в сообщении.
Напомним, кураторами являются:
В Петрозаводске – заместитель главы по внутренней политике Владимир Любарский;
В Костомукше - министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин;
В Беломорском районе — министр социальной защиты Ольга Соколова;
В Калевальском районе — министр культуры Алексей Лесонен;
В Кемском районе — министр образования Александр Морозов;
В Кондопожском районе — первый заместитель главы Александр Чепик;
В Лахденпохском районе — заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов;
В Лоухском районе — министр финансов Елена Антошина;
В Медвежьегорском районе — министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов;
В Муезерском районе — министр здравоохранения Марина Швец;
В Олонецком районе — министр национальной и региональной политики Сергей Киселев;
В Питкярантском районе — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков;
В Прионежском районе — заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник;
В Пряжинском районе — министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Олег Ермолаев;
В Пудожском районе — министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин;
В Сегежском районе — заместитель премьер-министра по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина;
В Сортавальском районе — министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов.
В Суоярвском районе — министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов.
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