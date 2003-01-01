Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержали курьера мошенников, обманувшего десятерых жителей города.
Как рассказали в МВД, схема была запутанная. Мошенники обманывали пожилых людей. Пенсионеры собирали деньги в пакеты с различными вещами и передавали друг другу, называя пароли. Они были убеждены, что таким способом помогают.
— Так, 86-летней петрозаводчанке на стационарный телефон позвонили неизвестные и убедили в том, что кто-то оформил на неё незаконный кредит. Ей порекомендовали сделать запреты на получение кредитов, на продажу недвижимости и на некоторые иные действия, а также подготовить специальные документы. Заявительнице внушили, что в её квартиру придут с обысками, поэтому все накопления следует задекларировать. Для проведения процедуры средства необходимо передать инкассатору.
По месту жительства горожанки пришла незнакомка, которой та передала в ярком пакете 3 700 000 рублей. Женщину убедили, что деньги вернут позже, и отправили её на незнакомый адрес, чтобы забрать у кого-то пакет «с документами» и затем передать его следующему человеку.
— Таким способом жители города, обманутые мошенниками, передавали друг другу пакеты с деньгами, не подозревая, что рядом находились и реальные курьеры мошенников, отправленные из других частей страны. Одного из них, 19-летнего курьера из Новосибирской области, петрозаводские оперативники задержали сразу. Теперь же в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Петрозаводску установили местонахождение его подельника, 24-летнего жителя Новосибирска, и задержали его. Молодой человек признался в содеянном, - уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что гражданин нашёл в сети подработку и согласился стать курьером мошенников. Отправившись в Карелию по указаниям кураторов, он наблюдал за действиями жертв аферистов. Дождавшись момента, когда последняя пожилая женщина собрала переданные ей пакеты и отнесла в указанную киберпреступниками точку, он, пользуясь тем, что никто не видит, забрал их. С похищенными накоплениями пожилых людей подозреваемый отправился в другой город и там перечислил чужие деньги на счета, которые ему продиктовали кураторы.
Ущерб составил порядка десяти миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничествах. В настоящее время курьер заключен под стражу. Полиция ищет других участников этих преступлений.