Курьер из Петербурга, лишивший очень пожилых людей 1 млн рублей, пойдет под суд в Петрозаводске

Житель соседнего региона приехал в Карелию, чтобы обманывать пожилых горожан, сообщили в республиканском МВД.

Следователи МВД Карелии завершили работу над уголовным делом в отношении 24-летнего петербуржца. Ему инкриминировали четыре преступных эпизода.

По версии следствия, молодой человек стал участником известной схемы мошенников «ваш родственник попал в ДТП». Ему отводили роль курьера. Житель Северной Пальмиры забирал деньги у жертв телефонных мошенников и отдавал старшим «товарищам».



Возраст потерпевших варьировался от 83 до 92 лет. Так, в числе пострадавших оказалась 91-летняя петрозаводчанка. Женщина рассказала в полиции, что ответила на телефонный звонок и подумала, что разговаривает с дочерью.



Та сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей ДТП, за что теперь ей грозит ответственность. К разговору подключился «полицейский» и предложил решить вопрос за деньги. Пенсионерка отдала курьеру 200 тысяч рублей. Общая сумма составила без малого один миллион рублей.

Во время допроса признавший вину курьер рассказал, что о таком способе заработка узнал из интернета. Уголовное дело направлено в прокуратуру, сообщили в МВД.