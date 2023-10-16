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Курьер из Средней Азии, обманывавший жителей Карелии, стал фигурантом сразу трех уголовных дел

Новости. Криминал
10:25, 17 Октября 2023
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

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На время предварительного расследования иностранца заключили под стражу.

Со 2 по 8 октября в республике проводился второй этап операции «Нелегал ­2023». Cотрудники подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, участковые проверили, как в регионе соблюдают миграционное законодательство.

Так, фигурантом сразу трех уголовных дел оказался уроженец Средней Азии, который прибыл в республику с целью поработать курьером на мошенников. Он забирал деньги у людей, которых под различными предлогами обманули аферисты. Иностранца арестовали. 

В целом, полиция обнаружила 77 нарушений миграционного законодательства. Из них  47 - нарушения правил пребывания иностранных граждан в РФ; 30 - нарушения порядка трудовой деятельности иностранцев. В результате наложено административных штрафов на 230 тысяч рублей.

Еще одно уголовное дело возбуждено по 17 фактам фиктивной прописки гостей республики. Напомним, ранее мы сообщали об уроженке одного из государств Средней Азии, которая также решила подзаработать курьером у мошенников на территории нашего региона. 

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