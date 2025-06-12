Курьер попал под машину в Петрозаводске

фото: ©«Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Автомобилист во время рискованного маневра не заметил приближение мотороллера.

В конце минувшей недели на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой произошло ДТП с участием автомобиля и курьера на мотороллере. Инцидент попал на видео.

Авария случилась, когда водитель автомобиля начал разворот, а курьер двигался прямо. В результате столкновения курьер упал вместе со своим транспортным средством. Из коробки рассыпалась еда и бутылки с водой. Видео происшествия опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Пользователи соцсетей указали в комментариях, что разворот в этом месте запрещен. Многие предположили, что водителю стоит повторить правила дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.