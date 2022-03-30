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Курьер в Петрозаводске зашел домой и лишился своего транспорта

Новости. Криминал
11:51, 19 Апреля 2022
фото: © Комсомольская правда / Global Look Press

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Рецидивист из столицы Карелии продал чужой велосипед в 10 раз дешевле его стоимости, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился 20-летний горожанин, оставшийся без велосипеда. Как объяснил молодой человек, работающий в службе доставки, во время смены он на несколько минут заехал домой, оставив велосипед возле подъезда. Когда же вернулся, транспорта стоимостью 14 тысяч рублей на месте не оказалось.

Сотрудникам уголовного розыска помогли записи камер наблюдения — по ним полицейские установили личность похитителя. Ранее судимый 22-летний петрозаводчанин признался во всем, рассказав, что продал велосипед за полторы тысячи рублей.

Ранее в Карелии раскрыто дело о краже бидонов.

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