Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

Курьеры в среднем за сутки в Москве зарабатывают 20,5 тысяч рублей, что является самым высоким показателем по стране.

Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», сообщает ТАСС.

Среднемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. При этом Москва уверенно лидирует по этому показателю, опережая Санкт-Петербург в 4,3 раза.

— Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей. Топ-2 региона по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане, — — отметил менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин.

Говорится, что в Санкт-Петербурге число курьеров выросло на 268%, а их суточный доход составляет 5-13 тысяч рублей. В Краснодарском крае число исполнителей увеличилось в 14 раз, их средний доход — 46 тысяч рублей в месяц (до 65 тыс. в высокий сезон). В Татарстане выявлен рост числа курьеров в 3,5 раза, заработок — 40-45 тысяч рублей, а в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске доходы колеблются от 30 до 44 тысяч рублей.

