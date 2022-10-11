«Курган» в Петрозаводске планируют сделать «территорией мира и согласия, спорта и отдыха»

Благоустройство территории спортивного комплекса «Курган» обсудили представители власти и общественники.

Накануне, 26 октября, на территории Республиканского спорткомплекса «Курган» состоялась встреча главы Петрозаводска Владимира Любарского и директора Центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова с активными горожанами по определению транзитных маршрутов, которые планируется благоустроить.

В Минобразования и спорта республики напомнили, по итогам последнего заседания по развитию «Кургана» было принято решение выехать на место, пройтись по маршрутам и обсудить планы по благоустройству троп. Со стороны общественности на встрече присутствовали Владимир Басунков, Григорий Белозеров и Станислав Шуров, которые являются членами рабочей группы.

Как пояснил Тимур Зорняков, работы по благоустройству территории спорткомплекса проводятся регулярно с одной целью - сделать «Курган» безопасным и комфортным для тех, кто занимается здесь физкультурой, спортом и просто отдыхает. В рамках благоустройства планируется обустроить транзитные маршруты для велосипедистов, пешеходов и всех жителей города.

Пройдя по территории спорткомплекса, участники встречи сошлись во мнении, что обустраивать необходимо те тропы, которыми традиционно пользуются посетители «Кургана».

«Мы должны определиться, где будут располагаться общедоступные транзитные маршруты, чтобы мы могли их окончательно согласовать и параллельно с развитием спорта заниматься благоустройством Кургана, - пояснил глава Петрозаводска Владимир Любарский. - Эти трассы нужны для спортсменов, которые идут на «Курган» из разных районов города, для велосипедистов, для тех, кто любит здесь прогуливаться – пешком или со скандинавскими палками. При этом важно не нарушать интересы спортсменов. По сути нам предстоит благоустроить и содержать в надлежащем виде существующие народные тропы, подумать над покрытием и освещением».

«Для нас сейчас благоустройство «Кургана» стоит на первом месте. Наша пешеходная прогулка показала, что большая часть маршрута пролегает по тем местам, где народ ходит уже давно – это тропа народная давно натоптана, поэтому в этой части никаких проблем не возникнет», - пояснил Тимур Зорняков.

По словам члена рабочей группы по развитию Кургана и велотранспортной инфраструктуры Петрозаводска Владимира Басункова, речь идет о трех транзитных маршрутах.

«Первый, основной маршрут: от «зеленой тропы» к главному корпусу Кургана и одновременно на остановку «Курган». Второй маршрут: от кольца на пересечении Карельского и Комсомольского проспектов к автомобильному мосту и к реке. И третий: от «катанандовского» мостика на поляну, - пояснил Владимир Басунков. - По двум первым маршрутам никаких сомнений нет, и поэтому их стоит благоустраивать в первую очередь. Третий маршрут мы еще будем обсуждать, так как он пересекает трассы. Но в целом, конечно, отрадно слышать, что глава Петрозаводска заинтересован в том, чтобы сделать эти тропы цивилизованными и за ними ухаживать».

Как пояснил Тимур Зорняков, благоустройство предполагает обустройство транзитных маршрутов и их освещение:

«Как максимум – это грунтовая дорога, как минимум – грунтовая тропа, но, чтобы по ним можно было пройти в обычной обуви, не перепрыгивая через грязь. И, конечно, это освещение. У нас белые ночи заканчиваются летом, а дальше начинается темная осень, а народ ходит круглогодично. Естественно, если у нас будет пешеходная тропа, и она будет закреплена за объектом, то будет предусмотрена уборка, для того, чтобы зимой все чистилось. То есть все те элементы благоустройства, которые существуют в городе, будут перенесены сюда».

Кроме этого, на Кургане запланировано благоустройство трасс для спортсменов – лыжников, биатлонистов, ориентировщиков. Трассы расширят и проведут освещение. Также будет создана система искусственного оснежения – это позволит заниматься и проводить соревнования даже в отсутствие стабильно низких температур.

Из новых объектов на территории «Кургана» уже в 2023 году появится полигон для развития спортивного туризма, площадку под который (в районе стартовой поляны) также посетили участники встречи.

«Этот объект не вызывает никаких споров между общественностью, администрацией Петрозаводска и республиканским Министерством образования и спорта. Проект не затрагивает вековых елей, его создание не потребует больших вложений и масштабных работ, но идея интересная. При грамотном подходе на этом полигоне можно будет проводить даже международные соревнования. В России такой только один, есть все шансы, чтобы у нас в городе появился второй», - пояснил Владимир Любарский.

Представители власти уверены, что работы по благоустройству позволят значительно повысить уровень безопасности на «Кургане» и сделать республиканский спорткомплекс удобным для всех – и спортсменов, и отдыхающих.

«Каким я вижу Курган в будущем? Я вижу его местом, где возможен консенсус между спортсменами, велосипедистами, пешеходами, туристами, лыжниками и так далее. Вижу его как территорию мира и согласия, физкультуры и спорта, дружбы и отдыха», - подытожил встречу Владимир Любарский.