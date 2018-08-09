Курильщиков России оштрафовали на 70 миллионов рублей

О результатах надзора за соблюдением антитабачного законодательства за 1 полугодие 2018 года 9 августа отчитался Роспотребнадзор.

Должностными лицами Роспотребнадзора за шесть месяцев к административной ответственности привлечено 5177 нарушителей антитабачного законодательства, сообщает 47news. В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 70 млн рублей.

Всего с 15 ноября 2013 года (с начала действия норм антитабачного законодательства) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к ответственности около 70 тысяч правонарушителей, включая 9,5 тысяч юридических лиц.