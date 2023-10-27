Курс доллара понизился до рекордного значения

На торгах курс американской валюты рекордно подешевел.

Банк России установил на 1 ноября 2023 года официальный курс доллара на уровне 92,0226 рубля, что на 1 рубль 22 копейки ниже предыдущего показателя. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный курс евро понижен на 68 копеек, до 97,9345 рубля. Курс юаня снижен на 17 копеек, до 12,5339 рубля.

По данным Московской биржи на 16:20 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 93,29 рубля (+0,47%). В то же время евро дорожал до 98,9 рубля (+0,27%), юань — до 12,701 рубля (+0,47%).