Курс евро к рублю поднялся до рекордной за полгода отметки

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля.

Как сообщают «Известия», это следует из данных на сайте торговой площадки.

Курс доллара составлял 62,3 рубля.

Давление на рубль оказывают высокая неопределенность с перспективами сырьевого рынка, относительно низкие котировки нефти, а также нефтяное эмбарго ЕС против России, которое заработает 5 декабря.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на мнение эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина.

По его мнению, так же рубль остается под давлением традиционных для декабря факторов — это повышенные бюджетные траты регионального и федерального уровня, рост спроса на импортные товары и стремление многих уйти на новогодние каникулы в иностранной валюте.