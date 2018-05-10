Курс рубля к евро и доллару начал расти

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Сегодня на торгах Московской биржи рубль начал укрепляться: курс доллара упал до 62,59 руб., курс евро –до 74,5 руб.
К 12.33 мск падение продолжилось – доллар подешевел на 98 коп. до 62,24 руб., евро – на 1,07 руб. до 73,93 руб.
Что по этому поводу говорят аналитики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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