Куски фасада отваливаются с дома на проспекте Ленина в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Прохожих в Петрозаводске предупреждают об опасности.

В паблике «Весь Петрозаодск» опубликованы фото дома №37 на проспекте Ленина, где обрушается фасад.

«Вот такой вот ремонт фасадов, будьте аккуратнее», - предостерегают пешеходов.

Ранее сообщалось, что в доме на проспекте Ленина, 25 власти города из-за судов уже год не могут отремонтировать отвалившуюся штукатурку.