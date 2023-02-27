Куски фасада отваливаются с дома на проспекте Ленина в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Прохожих в Петрозаводске предупреждают об опасности.
В паблике «Весь Петрозаодск» опубликованы фото дома №37 на проспекте Ленина, где обрушается фасад.
«Вот такой вот ремонт фасадов, будьте аккуратнее», - предостерегают пешеходов.
Ранее сообщалось, что в доме на проспекте Ленина, 25 власти города из-за судов уже год не могут отремонтировать отвалившуюся штукатурку.
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