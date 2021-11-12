«Кусочек Шотландии» остался в архитектуре Петрозаводска после знаменитого «варяга»

В ходе реставрации памятника архитектуры — Дома горного начальника — в Петрозаводске были обнаружены следы необычной для русского Севера технологии строительства.

Об этом рассказал «Столице на Онего» директор архитектурно-реставрационного центра «Заонежье» Виталий Скопин.

«Я хочу рассказать про одну особенность этого здания, которую мы обнаружили во время его реставрации. Если говорить о материале стен и подхода к обработке этого материала, должен заметить, что до сих пор мне не приходилось видеть ничего подобного — ни в Карелии, ни в Архангельской области, ни в Ленинградской области… В этом доме остался отпечаток Гаскойна — его представлений о том, как в конце XVIII века нужно было строить дома для жилья. Причем, не только с точки зрения архитектуры классицизма с шотландским акцентом, но и с точки зрения технологий», — рассказал Скопин.

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