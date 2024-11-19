Кусок металлического листа опасно повис в оживленном дворе на Кукковке

Горожане поделились фотографиями в местном паблике.

Ветром оторвало кусок металлического листа на Ровио, 18. Об этом сообщили в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Это произошло в ночь с 20 на 21 ноября, когда в карельской столице бушевал сильный ветер. Кусок металла повис рядом с местом парковки автомобилей. Там часто ходят люди.

«Реальная опасность, порывы ветра в этом проходе очень сильные, может оторвать этот лист жести и доставить много проблем. В аварийную службу звонили. Ждём. Новости по городу плохие, не до наших проблем пока». — сообщили очевидцы.

Ранее мы писали о том, что метель и сильный ветер осложнят ситуацию на дорогах в республике.