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Кустарники срезали на бульваре Победы в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
13:58, 31 Марта 2020
фото: © Сайт администрации Петрозаводска
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Комбинат благоустройства занимается срезкой изгороди на бульваре Победы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Кустарники в живых изгородях будут посажены на пень, проведено мульчирование. Посадка на пень – вынужденная мера, так как живые изгороди долгое время не подвергались стрижке. В дальнейшем кустарники восстановятся", – пояснила ведущий специалист управления благоустройства и экологии Арина Еглачева.



В 2020 году запланированы работы по проведению омолаживающей обрезки живых изгородей на территории скверов и парков. 

Напомним, субботников в Карелии не будет из-за коронавируса.

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