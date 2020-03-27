Кустарники срезали на бульваре Победы в Петрозаводске (ФОТО)

Комбинат благоустройства занимается срезкой изгороди на бульваре Победы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Кустарники в живых изгородях будут посажены на пень, проведено мульчирование. Посадка на пень – вынужденная мера, так как живые изгороди долгое время не подвергались стрижке. В дальнейшем кустарники восстановятся", – пояснила ведущий специалист управления благоустройства и экологии Арина Еглачева.







В 2020 году запланированы работы по проведению омолаживающей обрезки живых изгородей на территории скверов и парков.





Напомним, субботников в Карелии не будет из-за коронавируса.