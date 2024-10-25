Кувырок отечественного авто с трассы в кювет в Пряжинском районе отправил пострадавшего в больницу

Дорожная авария, где травмы получил один человек, произошла утром на трассе «Сортавала».
О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.
ДТП произошло во вторник, 29 октября, в 08:59 на 408 километре трассы «Сортавала» в Пряжинском районе. Там автомобиль съехал в кювет, где потом опрокинулся.
Спасатели ПЧ-49 села Ведлозеро, а также бригада скорой медицинской помощи привлекались на место дорожно-транспортного происшествия.
Пожарные осмотрели место аварии, отключили аккумулятор, проконтролировали пострадавшего до прибытия медиков, а потом транспортировали травмированного в машину скорой помощи.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание