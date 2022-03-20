Кузнец Петрозаводска вернет величие императору Петру I

На памятник Петру I вернут отвалившуюся букву "и", пообещал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что в надписи на памятнике Петру I, что стоит на набережной города, отсутствует буква «и» в слове «великому».

После публикации новости об упавшей с памятника букве глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети написал, что вопросом этим занимаются.

«Восстановить букву вызвалась творческая мастерская „Железный век“. Сегодня побывал в мастерской „Железного века“. Его руководитель Илья Аммалайнен показал кузницу. Предприятие уже изготовило новую латунную фигуру, точно такую же, как была. Новую букву на памятнике императору Петру I коллеги смонтируют в самое ближайшее время. Спасибо им большое за участие в жизни города!», — сказал Любарский.