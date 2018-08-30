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Новости. Культура
07:15, 30 Августа 2018
фото: Фото: NSN.FM

Квартет из Петрозаводска поборется за звание лучшего в новом телепроекте участника "Квартета И"

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Квартет русских народных инструментов "Exprompt" выступит в музыкальной программе "Квартет 4х4" с ведущим Камилем Лариным на телеканале "Россия К".

В сентябре на телеканале "Россия К" стартует новый музыкальный проект - "Квартет 4х4", который будет вести один из участников популярного "Квартета И" Камиль Ларин.
Как пишет "РГ", в этой программе все делится на четыре: четыре исполнителя в каждом коллективе, четыре квартета в каждой программе, четыре конкурсных сета в каждом туре, четыре исполняемых произведения. Всего между собой будут состязаться 16 квартетов. Они продемонстрируют разные стороны своего мастерства - исполнят оригинальные сочинения и аранжировки, классические композиции и произведения "легкого жанра", умение работать в направлении "кроссовер", будут музицировать с приглашённой звездой в формате "4+" и даже с членами жюри.

Соревнование будет проходить в три тура. После первого тура останется 8 квартетов, после второго - 4. Эта четверка финалистов и станет лауреатами. Именно из них телезрители методом sms-голосования выберут самый яркий квартет, о котором будет объявлено на заключительном Гала-концерте.

В состав жюри вошли Екатерина Мечетина, пианистка, солистка Московской государственной филармонии, Людмила Берлинская, пианистка, педагог, заслуженная артистка РФ, основатель фестиваля "Парижская музыкальная весна", Александр Ф. Скляр, рок-музыкант, радиоведущий, актер, создатель и лидер группы "Ва-Банкъ", Сергей Старостин, мультиинструменталист, этнограф, певец, музыкальный продюсер, телеведущий и Михаил Дзюдзе, исполнитель на контрабас-балалайке, заслуженный артист РФ, один из основателей легендарного "Терем-квартета".

Первая программа выйдет в эфир 8 сентября в 22:00. Среди ее участников - квартет русских народных инструментов "Exprompt" из Петрозаводска. Карельский коллектив будет соревноваться с музыкантами из Москвы - квартетом старинной музыки "Alta Capella и фортепианным квартетом им. М.М. Ипполитова-Иванова (Москва), а также с джазовым квартетом Константина Хазановича из Санкт-Петербурга.

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