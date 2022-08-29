Квартира доступна каждому: ипотека от 0,1%

В рамках строительства клубного дома «Речка» мы запустили новую программу по ипотеке с уникальной ставкой — от 0,1%* годовых на весь срок кредитования!

Это предложение для тех, кто берет ипотеку всерьез и надолго, позволяет ощутимо уменьшить ежемесячные платежи и очень существенно сократить итоговую переплату по ипотеке. Такая ипотека фактически является рассрочкой оплаты на длительный срок!

Рассмотрим действие программы на конкретном примере, трехкомнатной квартире 57,3 м2, стоимостью 7 900 000 руб.

Узнайте подробности по телефону 33-22-44 и в отделе продаж застройщика по адресу: г. Петрозаводск, пл. Литейная, д. 3, офис 1а.

*Данное предложение от застройщика действует до 31.10.2022 г. Ставка от 0.1% действует в течение всего срока кредитования с даты заключения кредитного договора при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки с учетом комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка от 0.1% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «СЗ ЖКА» и дольщика. Условия действительны на 01.09.2022 г.

Заемщики — граждане РФ. Кредит предоставляется на приобретение у застройщика по договорам долевого участия. Сумма кредита — не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Строительство ведется в рамках 214 ФЗ.

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