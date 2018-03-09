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Новости. Происшествия
08:56, 09 Марта 2018

Квартира сгорела на западе Карелии

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В жилом доме в Лахденпохья сегодня ночью произошел пожар.

По сообщению МЧС Карелии, 9 марта в 04:45 пожарно-спасательные подразделения в Лахденпохья (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома №15 по улице Каменистая. В 05:55 пожар был ликвидирован.

Подробности происшествия выясняются.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Gal
2018-03-09 12:10:52
Сгорел весь дом полностью, все 4 квартиры
кир
2018-03-09 09:26:51
Поправьте. На западе Карелии.
кир
2018-03-09 09:41:18
кир, оперативно. Молодцы.
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