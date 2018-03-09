Квартира сгорела на западе Карелии

В жилом доме в Лахденпохья сегодня ночью произошел пожар.

По сообщению МЧС Карелии, 9 марта в 04:45 пожарно-спасательные подразделения в Лахденпохья (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома №15 по улице Каменистая. В 05:55 пожар был ликвидирован.

Подробности происшествия выясняются.