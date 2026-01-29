Квартира сгорела в жилом доме в Медвежьегорском районе

В посёлке Ламбасручей произошёл крупный пожар.

Сегодня, 29 января, в 14:30 в жилом деревянном доме на улице Механизаторов в посёлке Ламбасручей Медвежьегорского района произошло возгорание квартиры, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место пожара прибыли четверо спасателей из села Великая Губа и деревни Шуньги. В 15:05 огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 17:00 им удалось полностью потушить пламя.

— В результате пожара выгорела одна квартира на площади 3×3 метра, — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

