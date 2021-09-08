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Квартира выгорела в деревянном доме в северном поселке Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:06, 09 Сентября 2021
фото: © ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району»

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Пожар произошел в двухэтажном доме в поселке Лоухи.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы по Лоухскому району, сегодня, 9 сентября, 12.11 минут пожарные из поселков Лоухи и Чупа (11 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации возгорания в деревянном двухэтажном доме на улице Гвардейская, 17. Площадь пожара составила 36 кв. метров, выгорела одна квартира на втором этаже.

Пожар ликвидирован в 12.35.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее пожар уничтожил дом экс-председателя Госкомитета по ценам и тарифам Карелии.

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