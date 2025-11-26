Квартира загорелась в деревянном доме на севере Карелии

Огонь охватил жилой дом в посёлке Муезерском.

26 ноября в 15:00 в доме № 36 по улице Молодёжной в посёлке Муезерском загорелась квартира — по словам очевидцев, из чердачного проёма здания начал виться чёрный дым.

На место происшествия выехали трое пожарных. К моменту их прибытия пламя охватило 12 кв. м. жилплощади.

В 16:50 огнеборцам удалось потушить пожар. Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения, в результате ЧП никто из жильцов деревянного строения не пострадал.

Ранее мы писали, что при пожаре в таунхасе на улице Университетской, 13 в Петрозаводске пострадали две женщины, одна из которых беременна, и двухлётний ребёнок.