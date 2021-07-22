Квартирный вопрос в большинстве районов Карелии решается только за счет ИЖС

Индивидуальное жилищное строительство в Карелии в первом полугодии выросло на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для жителей почти всех муниципальных образований это единственный способ улучшить жилищные условия. Исключение составляют только Петрозаводск, Костомукша и Прионежье, где еще строятся многквартирные дома.

Об этом говорят данные Карелиястата о вводе в действие жилых домов за отчетный период. Население за свой счёт и с помощью кредитов построило 688 индивидуальных домов общей площадью 70,9 тыс. кв. метров, А сколько жилья построено за счет многоквартирных домов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».