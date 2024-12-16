Квартиру в Петрозаводске вскрыли из-за трупного запаха в подъезде

Помощь спасателей потребовалась на Древлянке.
Помощь спасателей потребовалась вчера, 17 декабря, полиции Петрозаводска на Древлянке.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в одном из домов на переулке Попова потребовалось вскрыть квартиру из-за трупного запаха в подъезде.
Спасатели, попавшие в дом, обнаружили тело хозяина жилья. В причинах его смерти теперь разбираются правоохранители.
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