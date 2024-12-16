Квартиру в Петрозаводске вскрыли из-за трупного запаха в подъезде

Помощь спасателей потребовалась на Древлянке.

Помощь спасателей потребовалась вчера, 17 декабря, полиции Петрозаводска на Древлянке.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в одном из домов на переулке Попова потребовалось вскрыть квартиру из-за трупного запаха в подъезде.

Спасатели, попавшие в дом, обнаружили тело хозяина жилья. В причинах его смерти теперь разбираются правоохранители.