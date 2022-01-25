890x80
Реклама
Жесткое столкновение внедорожника и кроссовера произошло в Петрозаводске (ВИДЕО) 10
25.01.2022 14:45
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку 57
25.01.2022 15:12
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29

«Квасной патриотизм дестабилизировал психику не слишком образованных и чрезмерно активных граждан»

Новости. Общество
10:41, 26 Января 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Историк из Петрозаводска высказался в защиту выставки о Карельском восстании, на которую пожаловались в прокуратуру.

Известный историк из Петрозаводска Андрей Бутвило выступил в защиту выставки в Национальном музее Карелии, посвященной Карельскому восстанию 1921-1922 годов. Напомним, эта экспозиция вызвала возмущение одного из посетителей музея, приехавших в республику на новогодних каникулах. Недовольный посетитель написал заявление в прокуратуру и потребовал привлечь к ответственности директора музея Михаила Гольденберга и организаторов выставки, поскольку она выражает сочувствие к карельским повстанцам, которые «имели целью отделить территорию восстания от РСФСР (Российской Федерации).

«Не тянут М. Л. Гольденберг и сотрудники музея на тайных шюцкоровцев-активистов, сепаратистов и профинских карельских националистов. А тянут на профессиональных музейщиков, подготовивших вполне качественную экспозицию, дающую общее представление о трагических событиях в Карелии вековой давности. В ограниченных пределах временной выставки и того фонда экспонатов, который был в их распоряжении», – написал Андрей Бутвило на своей странице в социальной сети Facebook после посещения выставки.

Ученый отметил качественные пояснительные тексты и отсутствие исторических ляпов. По мнению Андрея Бутвило, авторы экспозиции придумали весьма креативный и нестандартный ход, совместив классическую музейную экспозицию с фрагментами графического романа художника и поэта Владимира Лукконена.

«Анализировать само произведение не берусь. Для художественной оценки не обладаю должной квалификацией. Анализировать его текст с точки зрения исторической науки было бы несерьезно. Он так видит. Его позиция субъективна и именно этим привлекательна. Для опытного экскурсовода раздолье для творчества», – считает Андрей Бутвило.

Комментируя появившееся заявление в прокуратуру, ученый посетовал на то, что в России опять увлеклись использованием и пользованием истории в своих сугубо политических интересах. «Квасной патриотизм дестабилизировал психику не слишком образованных и чрезмерно активных граждан, и на одного из них и нарвались коллеги из Национального музея. А не выделяйся! Делай серенько, но правильно. Не комиксы вешай, а цитаты из очередного Послания. Будет скучно, но безопасно», – констатировал Андрей Бутвило.

О том, как создавалась наделавшая шуму экспозиция в Национальном музее Карелии, читайте в интервью ее автора Софьи Никитиной «Столице на Онего».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
норкимо
2022-01-26 11:17:49
значит такой историк. Все они только обмусоливать прошедшие события , а проводить аналитику они не могут.
Hoвый
2022-01-26 10:54:42
Историка тоже надо проверить
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 18
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»