«Квасной патриотизм дестабилизировал психику не слишком образованных и чрезмерно активных граждан»

Историк из Петрозаводска высказался в защиту выставки о Карельском восстании, на которую пожаловались в прокуратуру.

Известный историк из Петрозаводска Андрей Бутвило выступил в защиту выставки в Национальном музее Карелии, посвященной Карельскому восстанию 1921-1922 годов. Напомним, эта экспозиция вызвала возмущение одного из посетителей музея, приехавших в республику на новогодних каникулах. Недовольный посетитель написал заявление в прокуратуру и потребовал привлечь к ответственности директора музея Михаила Гольденберга и организаторов выставки, поскольку она выражает сочувствие к карельским повстанцам, которые «имели целью отделить территорию восстания от РСФСР (Российской Федерации).

«Не тянут М. Л. Гольденберг и сотрудники музея на тайных шюцкоровцев-активистов, сепаратистов и профинских карельских националистов. А тянут на профессиональных музейщиков, подготовивших вполне качественную экспозицию, дающую общее представление о трагических событиях в Карелии вековой давности. В ограниченных пределах временной выставки и того фонда экспонатов, который был в их распоряжении», – написал Андрей Бутвило на своей странице в социальной сети Facebook после посещения выставки.

Ученый отметил качественные пояснительные тексты и отсутствие исторических ляпов. По мнению Андрея Бутвило, авторы экспозиции придумали весьма креативный и нестандартный ход, совместив классическую музейную экспозицию с фрагментами графического романа художника и поэта Владимира Лукконена.

«Анализировать само произведение не берусь. Для художественной оценки не обладаю должной квалификацией. Анализировать его текст с точки зрения исторической науки было бы несерьезно. Он так видит. Его позиция субъективна и именно этим привлекательна. Для опытного экскурсовода раздолье для творчества», – считает Андрей Бутвило.

Комментируя появившееся заявление в прокуратуру, ученый посетовал на то, что в России опять увлеклись использованием и пользованием истории в своих сугубо политических интересах. «Квасной патриотизм дестабилизировал психику не слишком образованных и чрезмерно активных граждан, и на одного из них и нарвались коллеги из Национального музея. А не выделяйся! Делай серенько, но правильно. Не комиксы вешай, а цитаты из очередного Послания. Будет скучно, но безопасно», – констатировал Андрей Бутвило.

О том, как создавалась наделавшая шуму экспозиция в Национальном музее Карелии, читайте в интервью ее автора Софьи Никитиной «Столице на Онего».