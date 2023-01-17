Лабинов оценил последствия уголовных дел о выдаче бюджетных грантов по линии Минсельхоза Карелии

Уголовные дела, связанные с выдачей из бюджета грантов фермерам в Карелии, привели к проблемам в реализации проектов по развитию сельского хозяйства.

Об этом сообщил в парламенте республики глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

Одно из дел касается 10 фермерских хозяйств по выращиванию ягод. Как сообщалось ранее, по версии следствия, это были фиктивные хозяйства, созданные с целью мошенничества с грантами. В рамках уголовного дела, в ноябре прошлого года в министерстве прошли обыски с выемкой документов.

«Сегодня мы имеем ситуацию, когда фактов вещественных хищений нет, все отчеты представлены по факту, соответствуют натуре, и сейчас идет возврат со стороны получателей средств в бюджет. Это федеральные деньги. Идет массовое возвращение денег в федеральный бюджет. Это средства, которыми мы уже не воспользуемся и которыми не воспользовались получатели», - пояснил министр.

Так же Лабинов рассказал о последствиях громкого уголовного дела фермера Ираиды Шалак. По версии следствия, в этом случае использовалась схема, когда гранты оформлялись на людей, зарегистрированных как фермеры, но фактически эти деньги они не получали.

«Окончательного решения суда еще не было, но по тому, как суд идет, пока все как-то не складывается с обвинительной стороны. А средства, выделенные на строительство овощехранилища… овощехранилище не достроено. То есть события трехлетней давности имеют вот такие долгоиграющие последствия», - сказал министр.