"Лабинов сообщит, что денег в бюджете Карелии так много, что пора уже субсидировать госкорпорации и коммерческие банки"

Политолог Реут сообщил, о чем министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов расскажет на Правительственном часе.

Как написал в своем телеграм-канале политолог Олег Реут, 24 июня министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов выступит на Правительственном часе в республиканском парламенте. Нет, он не будет говорить о проблемах, возникших у олонецкой фермерки в связи с получением средств госсубсидий. Лабинов сообщит, что денег на субсидии в республиканском бюджете так много, что пора уже субсидировать госкорпорации и коммерческие банки.

В информации, направленной Председателю Заксобрания Карелии, прямо так и указано: "В 2020 году Республика Карелия планирует участвовать в следующих мероприятиях: ...2. Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставляемым гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях.

3. Предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставляемым гражданам, проживающим на сельских территориях".

В Карелии уже много лет дефицитный бюджет. Правительство постоянно вынуждено обращаться за займами. Долговая нагрузка препятствует развитию. Катастрофически не хватает средств для государственных инвестиций. Сокращаются социальные обязательства. И тут же … министр Лабинов готов предоставлять субсидии госкорпорациям и коммерческим банкам.