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Новости. Политика
10:03, 24 Июня 2019
фото: Источник sm-news.ru

"Лабинов сообщит, что денег в бюджете Карелии так много, что пора уже субсидировать госкорпорации и коммерческие банки"

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Политолог Реут сообщил, о чем министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов расскажет на Правительственном часе.

Как написал в своем телеграм-канале политолог Олег Реут, 24 июня министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов выступит на Правительственном часе в республиканском парламенте. Нет, он не будет говорить о проблемах, возникших у олонецкой фермерки в связи с получением средств госсубсидий. Лабинов сообщит, что денег на субсидии в республиканском бюджете так много, что пора уже субсидировать госкорпорации и коммерческие банки.

В информации, направленной Председателю Заксобрания Карелии, прямо так и указано: "В 2020 году Республика Карелия планирует участвовать в следующих мероприятиях: ...2. Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставляемым гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях.

3. Предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставляемым гражданам, проживающим на сельских территориях".

В Карелии уже много лет дефицитный бюджет. Правительство постоянно вынуждено обращаться за займами. Долговая нагрузка препятствует развитию. Катастрофически не хватает средств для государственных инвестиций. Сокращаются социальные обязательства. И тут же … министр Лабинов готов предоставлять субсидии госкорпорациям и коммерческим банкам.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-24 11:43:11
Зачем денежки на развитие сельского хозяйства направлять, если можно их в собственный карман положить. Все что делается нашей властью иначе как грабежом назвать нельзя. Всё что предпринимается чиновниками направлено на собственное обогащение.Народ грабят открыто, нахраписто, торжествующе, — с таким сладострастием только победитель разоряет поверженного заклятого врага.
Mike
2019-06-24 11:26:09
Если денег в бюджете так много, чего опять залезаете в карман пенсионеров под видом заботы, а на самом деле продолжаете снижать их и без того низкие пенсии, заменяя уже предоставленные им льготы на крошечные выплаты? Какое право вы, временщики в правительстве Карелии, лишаете ветеранов 50 процентной льготы за жкх? Поработайте сначала, как они, по 40-50 лет, может, поумнеете!
Изя
2019-06-24 10:20:05
Денег много , только народонаселению с этого нихрена . Нищита и разорение . Всё по каким то схемам кому то отдают , потом пилят , потом на выходе полный НУЛЬ ((((((((((((((( :)
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