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Лабинов: «Состоятельные дачники» могут быть причастны к протестам против форелеводов в Карелии

Новости. Общество
14:35, 15 Апреля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Протесты населения Карелии против форелеводческих хозяйств, зачастую, провоцируют туристические фирмы и состоятельные дачники, которые претендуют на пользование водоемами.

Такое мнение высказал министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

По его словам, против форелеводческих хозяйств выступает не только население, которое боится нарушения «традиционного уклада» своей жизни.

«Очень часто побудителями народных протестов являются турбазы, которые заинтересованы в сохранении эндемичности. Очень часто состоятельные дачники, которые не хотели бы иметь рядом… Они хотели бы после шумного Питера находиться в тихой заводи. Поэтому мотивов, побуждающих население выступать с протестами, очень много», — сказал министр.

Это мнение разделяет руководитель обособленного подразделения ООО «Тари-Бари Кондопога» Константин Дмитриев.

Он считает, что есть люди, которые специализируются на протестах.

«Те люди, которые специализируются на противодействии, а они именно специализируются, их не так много. Они на сегодняшний момент создали повестку дня, они создали определенное негативное впечатление. Причем, создали они его далеко не безупречными средствами, с помощью, зачастую, обмана, не верных сведений. Я достаточно долго за этим наблюдаю, никто из них никогда не удосуживался никакой конкретики, никаких анализов, никаких исследований. Все, что, по большей степени, нам предъявляется, это огульные заключения, мысли, эмоциональные подачи, а фон создан. Преодолеть его будет действительно тяжело», — сказал Дмитриев.

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