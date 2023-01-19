Лаборант пострадала при изготовлении химического раствора на предприятии в Карелии

Госинспекция труда в Карелии установила причины тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником Кондопожского ЦБК.

Как рассказали в Государственной инспекции труда в Республике Карелия, лаборант АО «Кондопожский Целлюлозно-бумажный комбинат» при приготовлении химического раствора нарушила производственную инструкцию. В результате началась неконтролируемая химическая реакция: химвещество попало в лицо лаборанта.

«По результатам расследования Государственной инспекцией труда в Республике Карелия установлено, что причинами происшедшего несчастного случая является нарушение работником дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований правил охраны труда при приготовлении химического реактива, а также неудовлетворительная организация работ (необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделений за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины). Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении инспекции.