"Лаборатория H2O" 3 сентября ждет гостей на площади Кирова

По уже сложившейся традиции 3 сентября Городской дом культуры устроит праздник для школьников, посвященный новому учебному году.

Начнется праздник с шествия "Первоклассный ПТЗ". В 11.30 торжественное шествие первоклассников направится на площадь Кирова, к самому эпицентру праздника.

На площади в 12.00 ребят будет ждать множество развлечений, концертная программа и "Первоклассная академия", где для школьников будут работать интерактивные площадки.

"РКС-Петрозаводск" приглашает всех на интерактивную площадку "Лаборатория H2O". Уже не первый год "РКС-Петрозаводск" дарит ребятам и их родителям незабываемые эмоции: в этом году лаборатория контроля качества воды АО "ПКС-Водоканал" покажет уже полюбившиеся всем опыты с реагентами, не обойдется и без новшеств – на площади мальчишек и девчонок будут ждать новенькая вакуумная машина и другая техника, которую использует в работе "РКС-Петрозаводск".

3 сентября "РКС-Петрозаводск" расскажет необычные факты о воде, проведет викторину, и, разумеется, никто не уйдет из "Лаборатории" без призов. Встретим День знаний вместе, 3 сентября в 12.00 на площади Кирова!

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