«Лабубу», «кринж» и «цензура» вошли в топ-40 слов в России

Сорок популярных слов претендуют на звание главного в году.

Проект «Слово года» назвал 40 популярных слов, отобранных с апреля по сентябрь 2025 года, сообщает РБК.

Слова распределяли по четырем категориям — гуманитарная сфера, техносфера, сленг и «всенародное слово». В каждой категории отобрано по 10 слов. Для первых трех направлений слова отбирали эксперты в соответствующих областях. Кандидатов категории «всенародное слово» предлагали пользователи на сайте проекта.

- Так, в десятку слов гуманитарной сферы вошли, например, «Лабубу», «патриотизм», «цензура» и «победа». В техносфере эксперты выбрали «план «Ковер», «национальный мессенджер», «БПЛА», «импортонезависимость» и т. д. Для «всенародного слова» пользователи выбрали в том числе «договорнячок», «кринж», «надежда», «ожидание», «мир», «перемены», «победа», — пишет издание.

Среди сленговых слов в список вошли «токсик» (устойчивое сокращение от «токсичный человек»); «слоняра» (маркер одобрения и поддержки, синоним «крутости» и силы); «сигма» (образ одиночки, пришедший из психологии и закрепившийся в мем-культуре, часто с саркастическим оттенком); «свага» (русифицированное заимствование из английского swag, слово превратилось в универсальный маркер «крутости»); «пикми» (ироничный ярлык для обозначения того, кто старается понравиться любой ценой, подстраиваясь под чужие ожидания); «окак» (реакция на что-то удивительное или абсурдное); «брейнрот» (обозначение абсурдного, чрезмерно хаотичного или нарочито бессмысленного контента); «бомбардиро крокодило» (гибридный образ, созданный нейросетями, который иллюстрирует переход от словесных трендов к мультимодальным).

«Слово года» — проект, направленный на популяризацию словарей, а также на сохранение и развитие русского языка. Его цель — определить слова, которые отражают настроение общества и социокультурные процессы года. Победителей проекта, а также лидеров в каждой категории объявят в декабре на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.

Ранее мы рассказывали, что в Орфографическом словаре русского языка с начала года появилось 657 новых слов. В их числе «тиктокер», «раф», «беспилотник».