Лабубу стали заказывать из-за рубежа чаще, чем айфоны

По итогам трех месяцев плюшевый Лабубу вошел в пятерку самых заказываемых товаров.

Игрушки китайского бренда Pop Mart, который производит плюшевых Лабубу, обогнали продукцию Apple по популярности среди пользователей платформы по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping. Об этом 26 июля сообщает «Коммерсантъ».

По итогам апреля — июня 2025 года Pop Mart впервые вошел в пятерку самых популярных марок. В первом квартале лидировали Nike (6,7% продаж), New Balance (3,9%), Adidas (2,6%), Uniqlo (2,6%) и Apple (2,5%). Во втором Pop Mart с показателем 2,7% занял четвертое место, оттеснил Uniqlo на пятое и оставил Apple за пределами топ-5.

За май — июнь пользователи потратили на игрушки Pop Mart 15,6 миллионов рублей, что на 17% больше, чем за предыдущие два месяца. В среднем каждый тратил по 6,9 тысяч рублей.

Лабубу — персонаж из серии рассказов The Monsters, созданной в 2015 году художником Лун Касином. С весны 2025 года игрушка в виде Лабубу стала популярна у звезд. Через соцсети тренд распространился на весь мир и добрался в том числе до России. Пользователи Wildberries на волне популярности потратили на плюшевых монстров в совокупности более 1,5 миллиардов рублей. На Ozon Лабубу в июне 2025 года поднялись в топе поисковых запросов и заняли по популярности второе место.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что «Союзмультфильм» планирует зарегистрировать товарный знак «Чебубу». Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина заявила агентству, что название «Чебубу» отсылает к популярному персонажу «Лабубу».