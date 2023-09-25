Lada Granta подешевела в новой комплектации

АвтоВАЗ планирует выпустить новое семейство автомобилей.

Лифтбек Lada Granta теперь можно купить в новой базовой комплектации Standard. Причем цена машины стала меньше по сравнению с Classic. Это не может не порадовать покупателя, но вот отсутствие трех опций вряд ли.

Чего лишился автомобиль, и сколько он стоит, знает проект «Жизнь и кошелек».

Кстати, АвтоВАЗ планирует выпустить до конца 2024 года новое семейство под названием — Lada Iskra. Продажи новинки начнутся в 2025 году. Постепенно Iskra должна заменить Granta.