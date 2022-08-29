Ладога любит пьяных: сотрудник МЧС Карелии объяснил главную причину трагедий на озере

Основная причина гибели людей в Ладожском озере в Карелии — употребление алкоголя.

Об этом заявил старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия Юрий Истранин.

Его обращение к местным жителям и туристам опубликовано на странице «ГИМС Лахденпохья» Вконтакте.

По его словам, за прошедшую неделю в Карелии утонули два человека, еще пятеро — неделей раньше. Большинство из них — приезжие из-за пределов республики.

«В настоящее время поток туристов, желающих отдохнуть у воды, значительно снизился. Но, тем не менее, на водоёмах люди продолжают гибнуть. Причины разные, но есть и главная причина, являющаяся основной. Вы все её хорошо знаете — это употребление спиртных напитков во время нахождения на воде. Ладога принимает всех, а пьяных особенно», — написал Истранин.

По его мнению, к трагедии также приводит излишняя самоуверенность тех, кто выходит в Ладогу на маломерных судах.

«Не надо думать, что „я бывалый, всё могу и знаю, ходил в морях, на северах и звание у меня — капитан первого ранга“. Вот с таким подходом летом в озере пропал без вести человек на парусно-моторном судне. На волне выпал за борт и до сих пор не найден», — добавил инспектор.