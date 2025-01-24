«Ладога не сдается»: краеведы Карелии показали красоту и мощь второго по величине озера в стране

Текущую обстановку на Ладожском озере запечатлели на фото и видео.

Фотографии зимней Ладоги опубликовал паблик краеведческого клуба «Оберег» из Питкяранты.

«Конец января, Ладога не сдается, лёд только глубоко в шхерах, ближе к материку. А так, хоть байдарку доставай», — написали карельские краеведы.

Подписчики в комментариях к посту отметили красоту снимков, которые сделала Анна Машигина.

А краевед Павел Илатовский из Питкяранты заснял текущую обстановку на озере. Видео опубликовал местный паблик.

«Ладога прямо сейчас», — уточнили в источнике, пост появился днем в субботу, 25 января.

Отметим, озеро поразило пользователей сети своей мощью.

Источник: PRO Питкяранту / ВК