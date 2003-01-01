Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

В учреждении занимаются реабилитацией детей и взрослых с особенными потребностями.

Ладвинскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей в 2025 году исполнилось 90 лет. Юбилей учреждение отметило праздничным концертом, который прошёл 19 декабря.

Сотрудникам учреждения на праздничном концерте вручили почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства социальной защиты.

Сегодня интернат предоставляет социальные услуги в стационарной форме детям и взрослым с инвалидностью и располагается в двух корпусах. В них работают более 150 сотрудников.

