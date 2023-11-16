Лахденпохский суд обязал управляющую организацию обогреть квартиры жильцов

Районный суд рассмотрел дело по иску Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Лахденпохский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору к управляющей организации, сообщили в пресс-службе инстанции 16 ноября.

В адрес комитета поступили обращения жильца по вопросу ненадлежащего содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а именно неравномерного прогрева отопительных приборов в квартире заявителя.

В силу заключенного договора управления именно на ответчика возложена обязанность по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников указанного МКД, подчеркнули в источнике.

В ходе обследования жилого помещения обнаружили, что радиаторы в жилых комнатах прогревались неравномерно, температура воздуха не соответствовала нормативам, что нарушило права жильцов на получение коммунальной услуги и, как следствие, привело к нарушению со стороны управляющей компании прав граждан на надлежащее содержание общего имущества в МКД и благоприятные безопасные условия проживания.

Суд возложил на управляющую организацию обязанность в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения в силу обеспечить (в том числе путем проведения необходимых ремонтных работ) равномерный прогрев радиаторов и нормативную температуру воздуха в жилом помещении.