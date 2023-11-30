Лахденпохья простилась с погибшим на СВО бойцом

Прощание с Игорем Кулецким состоялось в храме пророка Илии.

Сегодня, 1 декабря, Лахденпохья простилась с бойцом Игорем Кулецким. Об этом рассказали в официальном паблике Лахденпохского района.

Как сообщили в группе, прощание состоялось в храме пророка Илии. Почтить память погибшего участника СВО Игоря Павловича Кулецкого пришли его родные и близкие, одноклассники, друзья, неравнодушные жители города.

Игорь Кулецкий учился в Лахденпохской школе № 2. По словам друзей, всегда был добрым, веселым, отзывчивым человеком. По зову Родины встал на ее защиту. Участвуя в СВО, продолжал заниматься блогерством, снимал добрые позитивные ролики, поддерживал моральный дух бойцов. В памяти своих сослуживцев и всех знавших его людей он останется настоящим патриотом. Игорю было всего 36 лет.





И.о. министра имущественных и земельных отношений Карелии Дмитрий Кипрушев от имени главы и правительства республики выразил слова глубокого соболезнования родным и близким солдата. «Игорь с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память герою!», — сказал он.





Добрыми словами провожали бойца в последний путь присутствовавшие на траурной церемонии заместитель главы администрации района по социальной политике Жанна Корьят, и. о. военного комиссара по Сортавальскому и Лахденпохскому районам подполковник Андрей Егоров, классный руководитель Игоря Кулецкого Татьяна Пуронен.



Игорь Кулецкий был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище в Лахденпохье. Над его могилой прозвучал троекратный воинский салют.