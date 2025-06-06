Лахденпохские волонтеры собрали 14 мешков мусора в прибережной зоне

Активисты провели субботник на берегах Ладоги и озера Пайкъярви.

Лахденпохья присоединилась к масштабной акции «Вода России», которая проходит по всей стране в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В приладожском городе волонтеры вышли на субботник, чтобы очистить от мусора прибрежную зону Ладоги и озера Пайкъярви.

В итоге активисты собрали 14 мешков мусора, каждый объемом 120 литров. Это и природные отходы — старая листва, иссохшие ветки, и мусор, выброшенный человеком. Больше всего его накопилось на пляже Пайкъярви, расположенном по улице Трубачева. Здесь волонтеры собрали 6 мешков. Еще 5 мешков собрали в прибрежной зоне по ул. Малиновского и 3 мешка на набережной Ладожского озера.

Всем участникам субботника администрация района предоставила необходимый инвентарь. А вывезти мусор помогли неравнодушные жители. Среди них — депутат Совета Лахденпохского района Юрий Гагарин.

«Юрий Игоревич постоянно оказывает большую поддержку в благоустройстве города, никогда не остается в стороне. Вот и в этот раз помог с техникой, и, конечно, сам принял участие. Большое спасибо ему, а также всем неравнодушным жителям, кто поучаствовал в субботнике: и взрослым, и нашим юным горожанам. Вместе мы сделали берега наших озер чище!» — прокомментировала заместитель директора комитета имущественных отношений и ЖКХ районной администрации Юлия Анисимова.

Добавим, что ежегодно в рамках всероссийской акции «Вода России» проводится свыше 28 000 водоохранных добровольческих мероприятий. В них участвуют более 1,5 миллиона инициативных граждан по всей стране.