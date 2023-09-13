Лахденпохский детский сад приобрел для воспитанников необычные зеркала

С их помощью малыши улучшают речь.
Лахденпохский детский сад «Радуга» приобрел для своих воспитанников логопедические зеркала ArtikMe, сообщили в официальном паблике республики Карелия 14 сентября.
В сообществе рассказали, что сказочные персонажи «зазеркалья» дают малышам задания и помогают их выполнять.
«Это большая помощь как педагогу, так ребенку, чтобы сделать его речь лучше», — написали в группе.
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