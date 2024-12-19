Лахденпохский район получил автоцистерну-водовозку

Автоцистерну передадут Водоканалу на случай аварийного отсутствия воды в районе.

Об очередном приобретении рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Это вторая хорошая новость для района с начала недели. Напомним, 23 декабря в Лахденпохью привезли два дизель-генератора.

«Сегодня принимаем от поставщика автоцистерну-водовозку», — сообщила Оксана Жесткова.

Сначала автомобиль оформят в казну района, потом передадут в МУП «Водоканал» для использования в случае аварийных отключений от водоснабжения населённых пунктов Лахденпохского района.

Глава местной администрации отметила, что автоцистерна приобретена за счёт резервных фондов республики и Лахденпохского района.

Ранее Оксана Жесткова на внеочередном заседании Совета района обсудила с депутатским корпусом приобретение автоцистерны-водовозки.