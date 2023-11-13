Лахденпохский районный суд защитил права местного жителя и обязал управляющую компанию потравить тараканов

Отсутствие дезинсекции в доме создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

Лахденпохский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску о защите прав потребителя, сообщили в пресс-службе инстанции 13 ноября.

Как рассказали в источнике, ответчик, являясь управляющей компанией многоквартирного дома, ненадлежащим образом оказывал услуги по содержанию и ремонту в части проведения дезинсекции. На неоднократные обращения не реагировал и мер по устранению нарушений не принял.

Отсутствие дезинсекции создавало угрозу жизни и здоровью жильцов, а также появлению тараканов в квартирах дома, в связи с чем суд обязал управляющую компанию провести дезинсекцию всего общего имущества в МКД, а также произвести перерасчет платы истцу за спорный период по соответствующей услуге.

Кроме того, с управляющей организации в пользу заявителя взыскали компенсацию морального вреда, а также штраф за несоблюдение требований потребителя и судебные издержки.