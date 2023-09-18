Лахденпохский суд выгнал из страны саудовца и армянку

Иностранцы совершили сразу несколько правонарушений в пограничной зоне нашей страны.

Лахденпохский районный суд рассмотрел административные дела в отношении гражданина Саудовской Аравии и гражданки Армении.



Они нарушили правила въезда в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней. Также у обоих иностранцев не было документов, подтверждающих право находиться в России.



Суд установил, что эти правонарушения они совершили в сентябре. Теперь они должны выплатить минимальные штрафы и покинуть пределы нашего государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.